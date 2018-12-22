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Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8

Новини » Суспільство    22.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 22 грудня 2018 на всій території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +2 до +7, вночі від -4 до +1. У північних областях вдень від +1 до +3, вночі від -2 до -5. В центрі вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -5.

На сході вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -4. На півдні теж дощі з мокрим снігом, температура вдень від +3 до +7, вночі від -1 до +1. У Криму дощі, вдень від +6 до +8, вночі від -2 до -4.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8

Фото: погода на 22 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 грудня пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +8

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