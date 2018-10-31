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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну  небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 11:25
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека очікується у Києві та Київській області

В Україні 31 жовтня у деяких областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня у південних, Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"У Київській області 31 жовтня у південних, східних районах та в районі Фастова утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 31 жовтня 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від +10 до +20.

У столиці України 31 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +9 до +11. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, у місті Києві та Київській області вночі та вранці 31 жовтня очікується туман, видимість до 200-500 м.

В Києві сьогодні туман і погана видимість на дорогах Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +20
Новини України ГідрометцентрДСНСпожарная опасностьсиноптики
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