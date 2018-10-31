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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    31.10.2018 - 11:25
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается в Киеве и Киевской области

В Украине 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"В Киевской области 31 октября в южных, восточных районах и в районе Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, что 31 октября 2018 на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем от +10 до +20.

В столице Украины 31 октября без осадков, днем от +13 до +15, ночью от +9 до +11. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, в Киеве и Киевской области ночью и утром 31 октября ожидается туман, видимость до 200-500 м.

В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +20
Новости Украины ГидрометцентрГСЧСпожарная опасностьсиноптики
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