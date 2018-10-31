В Києві сьогодні туман і погана видимість на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-500 м

У місті Києві та Київській області вночі та вранці 31 жовтня очікується туман, видимість до 200-500 м. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, у м. Києві та Київській області вночі та вранці 31 жовтня туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, 31 жовтня 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від +10 до +20.

У столиці України 31 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +9 до +11. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, в Україні 31 жовтня у деяких областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.