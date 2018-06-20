Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться до 22 червня
В Україні 20-22 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, за даними Гідрометцентру, 20-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській і Дніпропетровській областях, 21-22 червня в Сумській і Полтавській областях очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підйом рівнів води в річках Закарпатської області. Зокрема, в регіоні можливе формування значного місцевого стоку на малих водотоках, швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м і утворення невеликих локальних селевих потоків, що може призвести до небезпечних наслідків.