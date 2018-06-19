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Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 14:12
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

На Закарпатті можливе утворення невеликих локальних селевих потоків

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках на Закарпатті сьогодні в другiй половинi дня, 19 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними зливами, в другiй половинi 19 червня на Закарпатті можливе формування значного місцевого стоку, на малих водотоках можливі швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м та утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, а також 21-22 червня у Сумській та Полтавській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: Закарпаття, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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