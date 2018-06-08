Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека оголошена майже по всій Україні

В Україні 8 червня майже по всій країні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 8 червня в Україні, крім більшості районів Закарпатської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підвищення рівня води в річках на Закарпатті. У зв'язку з очікуваними зливами в регіоні можливе формування значного місцевого стоку, на малих водотоках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, і утворення невеликих локальних селевих потоків.