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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 08:29
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека оголошена майже по всій Україні

В Україні 8 червня майже по всій країні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 8 червня в Україні, крім більшості районів Закарпатської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підвищення рівня води в річках на Закарпатті. У зв'язку з очікуваними зливами в регіоні можливе формування значного місцевого стоку, на малих водотоках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, і утворення невеликих локальних селевих потоків.

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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