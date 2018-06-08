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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 08:29
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожарная опасность объявлена почти по всей Украине

В Украине 8 июня почти по всей стране будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 8 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о повышении уровня воды в реках на Закарпатье. В связи с ожидаемыми ливневыми дождями в регионе возможно формирование значительного местного стока, на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м, и образование небольших локальных селевых потоков.

 

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +26
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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