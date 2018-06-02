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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 08:21
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищений рівень пожежної небезпеки протримається щонайменше до 4 червня

В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається щонайменше до 4 червня. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 2-4 червня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону) очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про підйом рівнів води у водоймах України. Зокрема, 3-4 червня на річках басейнів Прута та Сірету очікується дощовий паводок з підйомами рівнів води на 0,3-1,0 м. В басейнах цих річок при сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

 

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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