Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у водоймах України

У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків

3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдйомами рiвнiв води. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями станом на 8 год. 1 червня. В басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.

Нагадаэмо, раныше повыдомлялося, що у Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки.