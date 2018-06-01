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Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у водоймах України

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 21:36
Ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)

У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків

3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдйомами рiвнiв води. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"За даними УкрГідрометцентру, 3-4 червня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується дощовий паводок з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями станом на 8 год. 1 червня. В басейнах Прута та Сiрету при дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, повідомляється, що в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.

Нагадаэмо, раныше повыдомлялося, що у Києві 2-4 червня збережеться надзвичайний, 5 класу, рівень пожежної небезпеки

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Теги публікації: ДСНС, водоемы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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