Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Повышенный уровень пожарной опасности продержится минимум до 4 июня

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, который продержится минимум до 4 июня. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 2-4 июня в Украине (кроме большинства районов Карпатского региона) ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в водоемах Украины. В частности, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м. В бассейнах этих рек при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.