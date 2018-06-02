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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 08:21
Фото: иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Повышенный уровень пожарной опасности продержится минимум до 4 июня

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, который продержится минимум до 4 июня. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 2-4 июня в Украине (кроме большинства районов Карпатского региона) ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в водоемах Украины. В частности, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м. В бассейнах этих рек при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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