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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких регіонах України

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 10:46
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Рятувальники зазначають, що пожежонебезпечний період в даний час знаходиться в активній фазі

В Україні у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 17-18 червня утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Як повідомляється, 17 червня в Україні, крім більшості областей Лівобережжя і крім крайнього заходу країни будуть спостерігатися грози.

Під час гроз пориви вітру та шквали становитимуть 15-20 м/с. В окремих регіонах метеорологи прогнозують град.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ніч на неділю, 17 червня, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) були знеструмлені 55 населених пунктів у 5 областях.

В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС Синоптики попереджають про грозу в Києві
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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