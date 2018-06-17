Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких регіонах України

Рятувальники зазначають, що пожежонебезпечний період в даний час знаходиться в активній фазі

В Україні у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 17-18 червня утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Як повідомляється, 17 червня в Україні, крім більшості областей Лівобережжя і крім крайнього заходу країни будуть спостерігатися грози.

Під час гроз пориви вітру та шквали становитимуть 15-20 м/с. В окремих регіонах метеорологи прогнозують град.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ніч на неділю, 17 червня, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) були знеструмлені 55 населених пунктів у 5 областях.