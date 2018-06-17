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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в некоторых регионах Украины

НовостиОбщество    17.06.2018 - 10:46
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Спасатели отмечают, что пожароопасный период в настоящее время находится в активной фазе

В Украине в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 17-18 июня будет удерживаться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Как сообщается, 17 июня в Украине, кроме большинства областей Левобережья и кроме крайнего запада страны будут наблюдаться грозы.

Во время гроз порывы ветра и шквалы составят 15-20 м/с. В отдельных регионах метеорологи прогнозируют град.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на воскресенье, 17 июня, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях.

В Украине из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов, - ГСЧС Синоптики предупреждают о грозе в Киеве
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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