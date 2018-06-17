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Интервью

В Украине из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 09:46
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Электроснабжение восстанавливают

В ночь на воскресенье, 17 июня, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Одесская - 30 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Николаевская - 8 н.п., Черкасская - 4 н.п. и Сумская - 2 н.п ", - уточнили спасатели.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 17 июня, ожидается гроза.

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Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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