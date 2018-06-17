В Украине из-за непогоды обесточено 55 населенных пунктов, - ГСЧС

Электроснабжение восстанавливают
В ночь на воскресенье, 17 июня, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Одесская - 30 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Николаевская - 8 н.п., Черкасская - 4 н.п. и Сумская - 2 н.п ", - уточнили спасатели.
Как сообщается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 17 июня, ожидается гроза.