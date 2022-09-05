Синоптики попередили про заморозки на більшій частині території України

Фото: заморозки на ґрунті спостерігатимуться майже по всій території України (unsplash.com)

Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Рівень небезпечності перший, жовтий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3 градусів тепла - II рівень небезпечності, помаранчевий.