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Синоптики попередили про заморозки на більшій частині території України

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 11:01
Синоптики попередили про заморозки на більшій частині території України Фото: заморозки на ґрунті спостерігатимуться майже по всій території України (unsplash.com)
Автор: Олександр Білоус

Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. Рівень небезпечності перший, жовтий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3 градусів тепла - II рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попередили про заморозки на більшій частині території України

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 2 вересня, на півночі України спостерігалися перші заморозки на ґрунті.

За прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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