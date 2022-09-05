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Синоптики предупредили о заморозках на большей части территории Украины

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 11:01
Синоптики предупредили о заморозках на большей части территории Украины Фото: заморозки на почве будут наблюдаться почти по всей территории Украины (unsplash.com)
Автор: Александр Белоус

Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Уровень опасности первый, желтый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3 градусов тепла - II уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупредили о заморозках на большей части территории Украины

Напомним, в ночь на пятницу, 2 сентября, на севере Украины наблюдались первые заморозки на почве.

По прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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