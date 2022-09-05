Синоптики предупредили о заморозках на большей части территории Украины

Фото: заморозки на почве будут наблюдаться почти по всей территории Украины (unsplash.com)

Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Уровень опасности первый, желтый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3 градусов тепла - II уровень опасности, оранжевый.