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В Україну прийшла осіння погода: чи очікувати повернення тепла

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Україна, Субота 03 вересня 2022 07:30
В Україну прийшла осіння погода: чи очікувати повернення тепла Фото: погода в України буде осінньою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"До середини місяця погода буде все ж таки вереснева, осіння із деякими коливаннями температури. Максимальні температури будуть в межах 15-20 градусів, на півдні до 23-25 градусів", - сказала вона.

За її словами, нічна температура коливатиметься на більш нижчому рівні - від 5 до 10 градусів, на півдні та сході - 8-13 градусів, на узбережжі морів - до 15-16 градусів. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, де цієї ночі термометри можуть фіксувати 2-3 градуси тепла, у Чернігівській та Сумській області - 1-2 градуси тепла в повітрі.

Голеня зазначила, що в Україні вже відчувається осінь, "тому що температурний фон 15-18 градусів". Водночас денна температура буде залежати від хмарності, і якщо буде сонце, то буде ще досить тепло.

"До кінця місяця на півночі та заході температур вище 25 градусів вже не буде. А на півдні та сході ще можуть бути такі температури", - сказала вона.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 2 вересня, на півночі України спостерігалися перші заморозки на ґрунті. Найближчими днями нічні температури будуть дещо вищими.

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