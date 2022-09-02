ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні вже зафіксували перші заморозки: чого очікувати найближчими днями

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 15:56
В Україні вже зафіксували перші заморозки: чого очікувати найближчими днями Фото: перші заморозки в Україні зафіксовані в ніч на 2 вересня (unsplash.com)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на п’ятницю, 2 вересня, на півночі України спостерігалися перші заморозки на ґрунті. Найближчими днями нічні температури будуть дещо вищими.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Цієї ночі вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 - мінус 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордону", - сказала вона.

За її словами, слабкі заморозки на ґрунті можливі і наступної ночі на півночі Чернігівської та Сумської області, але у повітрі буде 1-2 градусів тепла. Потім з південного заходу буде закривати хмарність і нічні температури будуть вище.

Водночас найближчими днями в Україні очікується суха погода, тому температура вночі буде падати. Тільки наприкінці наступного тижня будуть просуватися атмосферні фронти з заходу та північного заходу.

"Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо прояснюватиметься, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", - повідомила синоптик, зазначивши, що вдень завдяки сонцю прогріватиметься до 20 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 14-19 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх