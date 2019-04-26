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Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 15:31
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

28-29 квітня у зв'язку зі значними опадами очікується підвищення рівнів води на річках

В Україні 28-29 квітня у зв'язку з можливими значними опадами очікується підвищення рівнів води на річках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 28-29 квітня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках басейнів Дністра, Сяну (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірету та річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1 3 м, в нижніх течіях Боржави і Тиси до 1,5 м над рівнями на вісім годин 26 квітня, в межах корінних берегів, без негативних наслідків

Нагадаємо, на Великдень, 28 квітня, на заході України і в північних областях пройдуть короткочасні дощі, на заході очікується похолодання до +13 +18 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, у ДСНС повідомили, що погода в Україні в найближчі дні, незважаючи на прогнозовані опади, сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки.

Додамо, також повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні зробить різкий поворот у бік тепла, але за прогнозами синоптиків, можливі ще невеликі похолодання і дощі.

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