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Синоптики попередили про можливі паводки в гірських районах

Україна, Понеділок 13 липня 2020 11:17
Синоптики попередили про можливі паводки в гірських районах
Фото: підтоплений ділянку (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Очікується підвищення рівня води в річках Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей

Синоптики попередили про можливі паводки в гірських районах західних областей України. Також очікується підвищення рівня води в річках Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з сильними дощами на річках басейнів Прут та Сірет очікується підвищення рівня води на 0,2-0,7 метра, що може призвести до сходу селевих потоків.

Також початковий вихід води на заплаву можливий в річці Стрв'яж поблизу села Лука Самбірського району Львівської області.

Крім цього 13 липня очікується підвищення рівня води на 0,3-1,3 метра на річках басейнів Сян і Дністер (Львівська та Івано-Франківська області). При сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Триває небезпечне перевищення рівня води на річці Прип'ять на 1-3 см за добу. Існує ризик підтоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратневского району Волинської області.

Раніше РБК-Україна писало, що у Рівненській області із-за сильних дощів відбулися затоплення домогосподарств.

Зазначимо, днями синоптики попереджали про можливі паводки в західних областях через негоду.

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