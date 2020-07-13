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В Рівненській області злива затопила будинки та повалила десятки дерев

Рівненська область, Понеділок 13 липня 2020 11:02
В Рівненській області злива затопила будинки та повалила десятки дерев
Фото: негода у Рівненській області (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Також дерева попадали прямо на житлові будинки

У Рівненській області різко погіршилась погода, пройшов ливень. В результаті затопило домогосподарства та повалило десятки дерев.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У смт Гоща рятувальники розчищали 500 метрів шляху через повалені дерева. Також дерева попадали прямо на житлові будинки у селі Симонів. З мешканців ніхто не постраждав.

Фото: негода у Рівненській області (dsns.gov.ua)

Також на автошляху зі смт Гоща в сторону м. Острога розчистили вісім повалених дерев, що загородили проїзд транспорту.

Нагадаємо, синоптики передають різке погіршення погодніх умов по всій території України, крім західних областей.

Крім того, в Одесі через пожежу у трьохповерховому будинку, яка виникла вчора у Приморському районі міста на вул. Буніна, відселення потребують 38 мешканців.

Зазначимо, в Україні в результаті негоди без світла залишилися 23 населених пункти, постраждали три області - Київська, Луганська і Чернігівська.

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