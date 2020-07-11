ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На заході Україні ввечері через зливи можливі паводки

Україна, Субота 11 липня 2020 20:23
На заході Україні ввечері через зливи можливі паводки
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Небезпека утримається протягом найближчих днів

Сьогодні, 11 липня, у західних областях України через зливи очікується підйом рівня води. У гірських районах можливе сходження селевих потоків.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, ввечері 11 липня, а також протягом 12 та 13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях рівень води може піднятися на 1,3 метра. На річках Закарпатської області на 1 метр рівень води підніметься 12 липня.

Крім того, 12 та 13 липня загроза підняття рівня води на 0,7 метра буде на річках басейнів Прута та Серету в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

На річці Стрв'яж поблизу села Луки у Львівській області можливий початковий вихід води на заплаву. У місцях проходження злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Нагадаємо, станом на 11 липня на заході України не залишилося жодного підтопленого населеного пункту.

Додамо, жертвами руйнівних паводків у західних областях України стали 4 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Гідрометцентрповіньливень
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся