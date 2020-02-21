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Мокрий сніг і похолодання до -3: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 08:00
Мокрий сніг і похолодання до -3: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних і східних регіонах очікується сніг і мокрий сніг

Погода в Україні сьогодні, 21 лютого, погіршиться, у західних та східних областях очікується сніг та мокрий сніг, температура знизиться до -3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У центральних, північних і південних областях очікується сонячна погода. Вдень вночі температура повітря знизиться до -2 градусів, на Півдні України +2. Вдень прогнозують +4+6 градусів.

На Заході і Сході України вдень очікується сніг та мокрий сніг, температура повітря +4+6 в західних регіонах, +2+4 в Донецькій і Луганській областях. Вночі температура повітря знизиться до -3 градусів.

Мокрий сніг і похолодання до -3: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці України опадів не прогнозується. Температура повітря вночі становитиме -1+1, вдень +4+6.

Мокрий сніг і похолодання до -3: прогноз погоди на сьогодніНагадаємо, раніше повідомлялося, що метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. При цьому 18 лютого в столиці був перевищений на 0,9 градусів температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в 1950 році. Середньодобова температура склала 5,9 градусів.

Також повідомлялося, що в п'ятницю, 21 лютого, у більшості областей очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. В "Укравтодорі" закликала водіїв бути уважними за кермом автомобіля.

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