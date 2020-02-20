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У ДСНС створили сервіс для захисту туристів у горах

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 14:14
У ДСНС створили сервіс для захисту туристів у горах
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рятувальники пропонують туристам зареєструватися перед виходом у гори

Гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе під час необхідності їх порятунку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники пропонують туристам, що зібралися в гори, зареєструватися онлайн на сайті ДСНС.

У відомстві пояснили, що у разі, якщо група зареєстрованих туристів не вийде на зв'язок у зазначений час, рятувальники вирушать на їх пошуки.

Для реєстрації необхідно ввести контактні дані, дату та напрямок туристичного маршруту, а також дату закінчення маршруту.

Зареєструватися можна за посиланням: bit.ly/37KRewO

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах сьогодні, 20 лютого. У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошено 3 рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох заблукалих туристів. Спочатку рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Вже під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири через погану видимість.

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