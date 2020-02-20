Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

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Сходження лавин очікується в горах Івано-Франківської області

У Карпатах сьогодні, 20 лютого, очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, 20 лютого очікується тепла погода, невеликий дощ, на заході, а у всіх інших частинах потепління до +10.

В західних областях сьогодні пройде невеликий дощ. Там температура повітря вдень +6+8, а вночі 0+2. На сході країни мінлива хмарність, без опадів, удень +3+7, а вночі -1+1.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вдень +6+8, а вночі 0+2.

Раніше РБК-Україна писало, що у горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали. За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири з-за поганої видимості.