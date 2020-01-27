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У Карпатах висота снігового покриву майже сягає 25 см

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 17:03
У Карпатах висота снігового покриву майже сягає 25 см
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найменше снігу спостерігається на сніголавинному посту Драгобрат

За даними сніголавинних станцій, станом на 27 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 24 сантиметрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Вказано, що на Сл Пожижевська висота снігового покриву становить 1-24 см, а сніг старий злежаний.

У Карпатах висота снігового покриву майже сягає 25 см

Так, на Сл Плай висота снігового покриву становить 15-23 см.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 27 січня 2020 року на Сл Плай: температура повітря: -0,4 градуса, вітер: 3-6 м/с, туман, ожеледь. Висота снігового покриву становить 15-23 см, сніг старий, щільний, добре закріплений і стабільний", - сказано в повідомленні.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -1,3 градуса, а висота снігового покриву - 4 см. Спостерігається мокрий сніг.

Як писало РБК-Україна, на початку січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 60 сантиметрів.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що в Україні завтра, 28 січня, спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах.

Зазначимо також, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер. Синоптики застерігають українців бути обережними та просять не паркувати авто під старими деревами.

У Карпатах висота снігового покриву майже досягла 25 см Сніг та ожеледиця: водіїв попередили про погіршення погоди та пробки
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