Синоптики попередили про сильний вітер в Україні

Погода в Україні погіршиться через сильний вітер

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине, в частности, ожидаются сильные порывы ветра и значительные осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 16 марта и ночью 17 марта в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем 16 апреля в западных областях местами 25-28 м/с. В Киеве и Киевской области днем 16 марта и ночью 17 марта прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, ночью 16 марта в Закарпатской области и в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасатели объявили I уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину придет циклон с дождями и штормовым ветром. По прогнозам синоптиков, дожди будут умеренными, также ожидается ветер западного направления с усилением до штормовых значений. В то же время непогода обойдет восточные области, где в ближайшие дни будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью ожидается на отметке от 0 до +4, днем от +4 до +8, на юге от +7 до +12.