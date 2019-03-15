Завтра по Україні оголошене штормове попередження

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У західних областях пориви вітру місцями сягатимуть 25-28 м/с

Погода в Україні: завтра, 16 березня, на всій території країни оголошене штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Як зазначається, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с.

Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади (дощ та мокрий сніг). По Україні оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

РБК-Україна писало, що вдень 16 березня та вночі 17 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 16 березня, в більшості областей погода буде несприятливою. В Україну прийде циклон з дощами та штормовим вітром.

Зазначимо, сильний вітер вирував в Україні у понеділок 11 березня. Зокрема, у Києві зірвало дахи будинків і попадали дерева. Крім того, у Хмільнику Вінницької області на 29-річну місцеву жительку впало дерево, унаслідок чого вона загинула. В Миколаєві дерево впало на маршрутку з людьми.

Крім того, у Львові негода завдала значних збитків. Зокрема, сильний вітер звалювавдерева, зривав дахи, а також зніс атракціон у парку відпочинку та зірвав накриття зупинки громадського транспорту. Крім того, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак.