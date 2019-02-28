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Синоптики попередили про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 08:40
Синоптики попередили про сильний вітер в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні очікуються пориви вітру до 20 м/с

Сьогодні, 28 лютого, практично по всій Україні очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 28 лютого вночі в західних областях, вдень по всій Україні, крім північних регіонів, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим рятувальники оголосили I рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, в ДСНС попереджають, що сьогодні в Карпатах прогнозуються снігопади і заметілі. Також уточнюється, що в зв'язку з погіршенням погодних умов у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні істотних опадів не очікується. Невеликий дощ і мокрий сніг може пройти лише в східних, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вдень до +5, на Правобережжі до +11.

У столиці України сьогодні теж без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до -2, вітер західний 7-12 м/с.

 

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