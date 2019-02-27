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В останній день зими в Україні очікується +11

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 16:59
В останній день зими в Україні очікується +11
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів на 28 лютого не прогнозують

Погода в Україні: в останній день календарної зими, 28 лютого, повітря прогріється до +11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Українського гідрометцентра. 

Як зазначається, істотних опадів завтра не очікується, лише у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вдень невеликий дощ та мокрий сніг. 

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Правобережжі 6-11° тепла.

В останній день зими в Україні очікується +11

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня очікується потепління до +10. Зокрема, потепління почнеться з понеділка, 4 березня.

РБК-Україна писало, що за даними синоптиків, в Києві сьогодні, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря в столиці вночі від 0 до -1, вдень від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8
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