Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг та дощі, вдень до +12

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +9

Погода на сьогодні: 28 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході очікується сніг, температура повітря підніметься до +12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно без опадів, можливий невеликий дощ у Рівненській і Закарпатській областях, температура повітря вдень від +7 до +12, вночі від -3 до +2. На півночі України очікується сніг, місцями з дощами, вдень від +1 до +9, а вночі від 0 до -3. У центрі сухо, вдень від +2 до +8, вночі від 0 до -3.

У східних областях пройде невеликий сніг, температура вдень від 0 до +3, вночі від 0 до -3. На півдні України без опадів, вдень від +2 до +11, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 лютого без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до -2, вітер західний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області