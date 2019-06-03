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ДСНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 09:58
ДСНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні сьогодні, 3 червня, буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Зокрема, зазначається, що у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

РБК-Україна писало, що 3 червня погода в Україні продовжить бути дощовою, сухою прогнозується тільки у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській області, температура повітря вдень сягне +31. У столиці України 3 червня вдень і вночі прогнозується без опадів, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, 2 червня негода знеструмила 184 населених пункти у семи областях. Зокрема, знеструмлено населені пункти в Полтавській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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