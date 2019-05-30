ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 08:00
Україну сьогодні накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні дощі з грозами, вдень до +27

Погода в Україні 30 травня 2019 буде переважно дощовою, без опадів лише на сході та місцями в центрі і на півдні, температура повітря вдень сягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України хмарно і без опадів, температура вдень від +29 до +32, вночі від +15 до +17. У центрі дощі пройдуть у Черкаській і Кіровоградській областях, вдень від +27 до +31, вночі від +15 до +17. На півдні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в Одеській області, температура повітря вдень від +25 до +31, вночі від +16 до +18. У Криму без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +16 до +22, вночі від +10 до +15. У північних областях теж прогнозуються дощі, вдень від +23 до +29, вночі від +15 до +18. Крім опадів у цих регіонах зберігається загроза локальних шквалів та граду.

Україну сьогодні накриють дощі з грозамиУкраїну сьогодні накриють дощі з грозами

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 травня вдень і вночі очікуються дощі з грозами, денна температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Україну сьогодні накриють дощі з грозамиУкраїну сьогодні накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві і області

В Україні завтра потеплішає до +32
Новини України дождигрозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся