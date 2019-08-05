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Сьогодні в Україні буде переважно суха погода

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні буде переважно суха погода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві опадів не очікується, вдень до +23

Погода в Україні 5 серпня буде дощовою лише у східних та західних областях, температура повітря опуститься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у понеділок погодна ситуація в країні трохи покращиться, опади можливі лише у східних та західних областях, також невеликий дощ пройде в Криму. Середня температура коливатиметься в межах +20...+24. Найвища температура буде в Закарпатській області, там термометри покажуть +27.

Сьогодні в Україні буде переважно суха погода

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в столиці сьогодні опадів не очікується, прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +23, вночі очікується від +10 до +12.

Сьогодні в Україні буде переважно суха погода

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Новини України Гідрометцентр
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