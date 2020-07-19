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Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках і сильні зливи на заході

Україна, Неділя 19 липня 2020 09:29
Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках і сильні зливи на заході
Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Можливі початкові затоплення інфраструктури

У неділю, 19 липня, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках і сильні зливи на заході України. Вода в річках підніметься до одного метра.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, 19 липня вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі (перший рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 19 - 20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано - Франківська обл.) Очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 метр. При дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку.

Також 19-20 липня на річках Прип'ять та Стохід у Волинській області буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих населених пунктах Ратнівському і Любешівському районах.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у Києві фіксують забруднення повітря.

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