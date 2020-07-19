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Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и сильных ливнях на западе

Украина, Воскресенье 19 июля 2020 09:29
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и сильных ливнях на западе
Фото: непогода на западе Украины (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Возможны начальные затопления инфраструктуры

В воскресенье, 19 июля, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и сильных ливнях на западе Украины. Вода в реках поднимется до одного метра.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (первый уровень опасности, желтый).

Кроме того, 19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано- Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 метр. При дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Также 19-20 июля на реках Припять и Стоход в Волынской области будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных населенных пунктах Ратневском и Любешевском районах.

Напомним, ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве фиксируют загрязнение воздуха.

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