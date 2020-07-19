В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: пожежа на полі (oda.odessa.gov.ua)

Підвищена пожежна небезпека буде спостерігатися на південному сході країни

У неділю, 19 липня, у південно-східних областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також високий ризик пожеж існує в Хмельницькій області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Українського гідрометцентру, 19 липня в Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики прогнозують 19 липня вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві фіксують забруднення повітря.

Нагадаємо, 18 липня поблизу Волновахи Донецької області горіло пшеничне поле площею 147 га.