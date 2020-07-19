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У Києві фіксують забруднення повітря

Київ, Неділя 19 липня 2020 08:34
У Києві фіксують забруднення повітря
Фото: Київ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Спостерігається накопичення шкідливих домішок у повітрі

У неділю, 19 липня, в Києві спостерігається підвищений рівень накопичення шкідливих домішок у повітрі. На це також вплине погода.

Про це свідчать результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, передає прес-центр ДСНС.

"За даними постів спостереження ЦГО їм. Бориса Срезневського, характер погоди 18 липня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.

Так, вже спостерігаються незначні перевищення норм діоксиду сірки та діоксиду вуглецю в повітрі над містом.

Нагадаємо, раніше КМДА заявляли, що повітря в Києві на 90% забруднюють автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що в столиці сьогодні буде сонячна погода, але місцями буде хмарно.

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