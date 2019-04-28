Сьогодні в деяких областях очікуються грози і шквали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Закарпатті і Прикарпатті значні дощі та шквали, у Києві та області очікується гроза

Синоптики попередили про грози і шквали в окремих областях України, по Києву та Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними "Укргідрометцентру", 28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

По Києву і Київської області 28 квітня гроза (I рівень небезпеки жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

29-30 квітня та 1-2 травня буде переважати дощова погода, денна температура знизиться до +16, на півдні країни та на Закарпатті до +20.

За даними "Гідрометцентру", 28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.