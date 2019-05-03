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Синоптики попередили про загрозу підвищення рівня води в річках

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 09:46
Синоптики попередили про загрозу підвищення рівня води в річках
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В горах можливе сходження селевих потоків

У п'ятницю, 3 травня, через сильні опади можливе підвищення рівня води в річках у західних регіонах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Тернопільській області поблизу Заліщиків очікується підйом рівня води у Дністрі на 2,5 - 3 метри, місцями можливий вихід води на заплаву. 

У Івано-Франківській області підняття рівня води очікується у р. Ворона біля Тисмениці. Прогнозується, що рівень води в річці підніметься на 0,3 - 0,8 м з подальшим затопленням заплави та сільськогосподарських угідь.

Також, впродовж 3 травня, підвищення рівня води відбудеться на р. Тиса поблизу з містом Чоп. Рівень підвищиться на 0,5 - 1 м без загрози негативних наслідків.

Зазначається, що у гірських районах сьогодні існуватиме небезпека сходження селевих потоків.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що у п'ятницю, 3 травня, на більшості території України пройдуть дощі. Опади оминуть лише східні, південні та частину центральних областей країни.

Як повідомляло РБК-Україна, Укргідрометцентр дав прогноз на травень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень, середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла, заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

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