Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

На дорогах є загроза виникнення ожеледиці

В среду 30 января в Киеве ожидается небольшой дождь, туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня в столице будет облачно, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха днем 2-4° тепла.

Напомним, в ряде областей Украины на утро 30 января наблюдается туман. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Кроме того, состояние покрытия на трассах государственного значения в Луганской и Черниговской областях заснеженный. В Донецкой и Ровенской областях - местами гололедица. Проезд всеми участками дорог обеспечен, пробок не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 30 января в Украине ожидается небольшой дождь, в западных областях с мокрым снегом.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен, который должен был прилететь в Киев после посещения Мариуполя, сократил продолжительность рабочего визита в Украину из-за погодних условий.