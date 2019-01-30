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"Укравтодор" попереджає про туман в ряді областей

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 08:56
"Укравтодор" попереджає про туман в ряді областей
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На ранок 30 січня проїзд дорогами державного значення забезпечено

У низці областей України на ранок 30 січня спостерігається туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що на ранок опади у вигляді невеликого дощу спостерігаються в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернівецькій областях. Крім того, спостерігається туман у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Стан покриття на трасах державного значення в Луганській і Чернігівській областях засніжений. У Донецькій і Рівненській - місцями ожеледиця. Проїзд усіма ділянками доріг забезпечено, заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці січня очікується різка зміна погоди. Зокрема, практично у всіх регіонах відступили снігопади і морози, а тимчасова відлига супроводжується туманом.

Напередодні синоптики також попередили, що в більшості областей на дорогах очікується ожеледиця. У Києві сьогодні буде тепло та туманно, можливий дощ.

 

Синоптики попереджають про туман 29-30 січня
Новини України УкравтодордорогиТуман
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