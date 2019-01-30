Глава МЗС Данії скасував візит до Києва через погоду

Раніше Андерс Самуельсен разом із главами МЗС Чехії та України відвідав Маріуполь
Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який мав прилетіти до Києва після відвідання Маріуполя, скоротив тривалість робочого візиту в Україну через погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
"У зв'язку зі скороченням тривалості робочого візиту в Україну міністра закордонних справ Королівства Данія Андерса Самуельсена через погіршення погодних умов в аеропорту "Бориспіль", всі заходи за участю ЗМІ, заплановані на 30 січня 2019, скасовані", - йдеться в повідомленні.
Раніше 29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін, глави МЗС Данії Андерс Самуельсен і Чехії Томаш Петршичек відвідали Маріуполь, де висловили незмінну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і засудили дії Росії.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен засудив обстріл і викрадення українських суден співробітниками ФСБ у Керченській протоці і розповів, що цього тижня на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті поставить питання про запровадження санкцій проти Росії, якщо українські моряки не будуть звільнені.