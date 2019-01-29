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Синоптики розповіли про погоду в Україні 30 січня

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 14:25
Синоптики розповіли про погоду в Україні 30 січня
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра очікується невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом

В Україні завтра, 30 січня, очікується невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укргідрометцентру".

Повідомляється, що в більшості областей тумани, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -2 до +3 градусів, у західних і східних областях від -7 до -2, вдень 0 до +5. У південній частині вночі +1 до +6, вдень +7 до +11.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 30 січня

Нагадаємо, 29 січня 2019 року на заході, півночі і в центрі України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9.

За даними синоптиків, на заході очікується сніг з дощем, температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від 0 до -4. На півночі України вдень також невеликий сніг з дощем, температура повітря від -3 до +3, вночі від -2 до -9. В центрі вдень від -2 до +4, вночі від -6 до -11.

У східних областях без опадів, температура вдень від 0 до -3 градуси, вночі від -7 до -10. На півдні України дощі пройдуть лише в Одеській, вдень від +4 до +9, вночі від -4 до +1. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1.

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Новини України Гідрометцентр
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