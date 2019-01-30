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Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 10:14
Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах є загроза виникнення ожеледиці

У середу 30 січня у Києві очікується невеликий дощ, туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, сьогодні в столиці буде хмарно, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, у низці областей України на ранок 30 січня спостерігається туман. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Крім того, стан покриття на трасах державного значення в Луганській і Чернігівській областях засніжений. У Донецькій і Рівненській - місцями ожеледиця. Проїзд усіма ділянками доріг забезпечено, заторів не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що 30 січня в Україні очікується невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. 

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який мав прилетіти до Києва після відвідання Маріуполя, скоротив тривалість робочого візиту в Україну через погодні умови.

Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10 Метро у Києві за рік скористалися майже півмільярда пасажирів
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