Синоптики попередили про ускладнення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах країни очікується ожеледиця

У суботу, 12 січня, більшості регіонів України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у східних областях країни очікується мокрий сніг, також можливе налипання мокрого снігу та хуртовини, місцями ожеледь. У західних та північних областях очікуються пориви вітру до 20 м/с. У Приазов'ї температура місцями опуститься до -7.

У Київській області очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень від 0 до -5, вночі до -14. У столиці країни вдень від -2 до -4, вночі від -12 до -14.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов можливі затримки доставки пошти у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу.

Як писало РБК-Україна, 12 січня 2019 року, в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -6.