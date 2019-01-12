Синоптики предупредили об осложнении погодных условий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах страны ожидается гололедица

В субботу, 12 января, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в восточных областях страны ожидается мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и метели, местами гололед. В западных и северных областях ожидаются порывы ветра до 20 м/сек. В Приазовье температура местами опустится до -7.

В Киевской области ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем от 0 до -5, ночью до -14. В столице страны днем от -2 до -4, ночью от -12 до -14.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий возможны задержки доставки почты в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Добавим, в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза.

Как писало РБК-Украина, 12 января 2019 года, в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -6.