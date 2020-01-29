Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у двох областях

Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Це пов'язано зі снігопадами, які очікуються 29 і 30 січня

Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Це пов'язано зі снігопадами, які очікуються 29 і 30 січня.

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 29-30 січня на високогір'ї Закарпатської області, 30 січня в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах висота снігового покриву майже досягає 25 см. Сніг старий, щільний, добре закріплений і стабільний. В деяких місцях злежаний.

Як повідомляли синоптики, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, будуть спостерігатися дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.

У ДСНС відзначають, що ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки, що викличе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (II рівень небезпеки).

Також РБК-Україна писало, що в горах Гімалаях на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в результаті сходження лавини пропали сім осіб.