У Запорізькій області обмежили рух транспорту через негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діють з 11:00

У зв’язку з ускладненням погодних умов на автошляхах Запорізької області введено обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Як зазначається, обмеження руху вводиться для великовагових та маршрутних транспортних засобів з 11:00 4 січня на таких автомобільних дорогах державного значення:

М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 299+491 – км 405+091;

М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог), км 400+531 – 442+731 (межа ; км 556 +000 – км 604+086;

Н-30 Василівка - Бердянськ, км 7+000 - км 143+000;

Р-37 Енергодар - Василівка, км 35+132 - км 74+479;

Т-08-19 Більмак - /М-14/, км 0+000 - км 51+015;

Т-08-21 /Н-30/ - Приморськ, км 0+000 - км 36+000.

Перевізникам рекомендують не випускати транспортні засоби, які не досягли кінцевого пункту призначення до 12 години п'ятниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, до України наближається сніговий циклон, який призведе до ускладнення погодних умов у південних та південно-східних областях.

РБК-Україна повідомляло, що внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів. Снігопади припиняться вдень 5 січня.