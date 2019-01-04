В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах України

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Станом на ранок проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Станом на ранок 4 січня в Україні забезпечено проїзд дорогами державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що станом на 08:00 невеликий сніг спостерігається в західних областях, на решті території - без опадів.

На перевальних ділянках доріг в Львівській області, Торунському та Вишківському перевалах сніг. Стан покриття на більшості перевалів засніжений, на решті доріг покриття мокре.



Стан покриття на дорогах державного значення в Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Луганській областях засніжений. У Рівненській області місцями ожеледиця.

Крім того, в "Укравтодорі" попереджають, що 4 січня в Одеській та Миколаївській областях пориви вітру 15-20м/с. На дорогах України очікується ожеледиця.

Внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів. Снігопади припиняться вдень 5 січня.

"Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі", - зазначають в "Укравтодорі".

Як писав Styler, в Україні у п'ятницю, 4 січня, пройдуть опади у вигляді снігу, причому в деяких областях снігопади будуть досить сильні.

Раніше синоптики попереджали про сніг та ожеледицю у Києві 4 січня.